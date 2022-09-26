В заповеднике С.А. Есенина прошёл поэтический фестиваль

В Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина прошёл XII Межрегиональный фестиваль-конкурс «По-осеннему шепчут листья…» Мероприятие состоялось в рамках «Есенинских дней», посвящённых празднованию 127-летия великого русского поэта Сергея Есенина. Об этом сообщает Минкульт Рязанской области.

В конкурсе в селе Константиново участвовали чтецы и поэты, любители творчества Сергея Есенина в возрасте до 25 лет. Жюри оценивало не только стихи любимого поэта, но и собственные сочинения участников, – говорится на сайте мэрии Рязани.

Конкурсанты выступили в нескольких номинациях – декламации стихов Есенина, чтении своих произведений, а также продемонстрировали зрителям видеоролики, посвящённые творчеству поэта.

Лучшим авторам и чтецам вручили дипломы, поощрительные призы и подарки.

Народный артист РСФСР, исполнитель роли поэта в кино, директор Есенинского культурного центра в Москве Сергей Никоненко подарил музею-заповеднику открытку, которую в 1915 году Сергей Есенин отправил из села Константиново своему другу Александру Добровольскому.

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина приглашает в село Константиново 1-3 октября на всероссийский праздник поэзии «Родина русской души».

«Есенинские дни» завершатся 23 октября VIII межрегиональным музыкальным конкурсом «Откроем томик Есенина…»