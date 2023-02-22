Среда, 22 февраля, 2023
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В Забайкалье школьника возмутило, что он учится в субботу, пока комитет образования отдыхает

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Ученик пожаловался и.о. министра образования Забайкальского края Татьяне Клименко, что он учится по субботам, написал портал Чита.ру.

Школьник обратил внимание, что в это время комитет образования отдыхает. Он назвал это дискриминацией из-за большой нагрузки.

«Там, где старшеклассники не укладываются в пятидневную неделю, шестой день, как правило, это консультации, дополнительные занятия», – пояснила Клименко.

Она отметила, что не все школы проводят занятия по субботам. При этом, по ее словам, те учебные заведения, которые так работают, делают это только для развития детей.

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