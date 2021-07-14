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Среда, 14 июля, 2021
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В Ярославском депздраве прокомментировали смерть 38-летнего легкоатлета после прививки от коронавируса

Елена Лобанова
В Ярославском депздраве прокомментировали смерть 38-летнего легкоатлета после прививки от коронавируса
Фото из социальных сетей
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В Рыбинске Ярославской области 38-летний легкоатлет умер после вакцинации от COVID-19. Ситуацию прокомментировали в региональном департаменте здравоохранения. Об этом сообщает 76.ru

Все произошло 9 июля. Местный легкоатлет Владимир Дорожкин в тот день сделал прививку от коронавируса. При этом мужчина планировал вакцинировать позже — 13 июля. Пойти на этот шаг раньше его заставило начальство. 

— Руководители позвонили и попросили срочно сделать прививку 9 июля. В это время он еще был на больничном из-за болей в плече и онемения кончиков пальцев. В поликлинике ему сказали, что это не является противопоказанием для вакцинации, — рассказала родственница умершего Олеся. 

В тот день Владимир сделал прививку от коронавируса. Родственники рассказывают, что вечером с ним все было хорошо: принял душ, пошел в комнату и лег спать. А уже в 23:47 скорая констатировала смерть. 

Официальной причиной смерти мужчины является кардиомиопатия. 

Близкие мужчины говорят, что он был не только детским тренером по легкой атлетике, но и служил в военной части. Поэтому он следил за здоровьем. 

— Каждую неделю посещал бассейн и сауна. Был в отличной форме, здоровяк, красавец в два метра ростом, — добавила Олеся.

В региональном департаменте здравоохранения призвали не делать поспешных выводов. 

— Сейчас работает региональная иммунологическая комиссия, проводится судебно-медицинская экспертиза. Заключение по данному случаю планируется получить после завершения необходимых мероприятий, — говорится в сообщении. 

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