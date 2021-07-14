В Ярославском депздраве прокомментировали смерть 38-летнего легкоатлета после прививки от коронавируса

В Рыбинске Ярославской области 38-летний легкоатлет умер после вакцинации от COVID-19. Ситуацию прокомментировали в региональном департаменте здравоохранения. Об этом сообщает 76.ru.
Все произошло 9 июля. Местный легкоатлет Владимир Дорожкин в тот день сделал прививку от коронавируса. При этом мужчина планировал вакцинировать позже — 13 июля. Пойти на этот шаг раньше его заставило начальство.
В тот день Владимир сделал прививку от коронавируса. Родственники рассказывают, что вечером с ним все было хорошо: принял душ, пошел в комнату и лег спать. А уже в 23:47 скорая констатировала смерть.
Официальной причиной смерти мужчины является кардиомиопатия.
Близкие мужчины говорят, что он был не только детским тренером по легкой атлетике, но и служил в военной части. Поэтому он следил за здоровьем.
В региональном департаменте здравоохранения призвали не делать поспешных выводов.