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Вторник, 28 сентября, 2021
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В Ярославле депутат высыпал мусор на стол коллеги на заседании думы

Никита Брыкин
В Ярославле депутат высыпал мусор на стол коллеги на заседании думы

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Глава фракции «Справедливой России» в Ярославской областной Думе Сергей Хабибулин высыпал печатную продукцию на рабочий стол депутата от партии «Единая Россия» Ларисы Ушаковой, пишет МК.

Таким образом парламентарий в своеобразной марене недовольство методами, при помощи которых велась кампания коллеги, которая была соперником в 195 избирательном округе Анатолия Грешневикова от справедливороссов.

По его мнению, предвыборный штаб ЕР якобы создал огромное количество так называемой «чернухи» об эсерах.

«Ну посмотрите опять чернуха, грязь, наглые фейки. Ну сколько это может продолжаться в конце концов?» – возмутился Хабибулин.

Онемевшая от изумления Ушакова не нашла слов для ответа.

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