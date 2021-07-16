В Ярославле депутат Думы Ушакова ответила на обвинения в клевете

- Advertisement -

Депутат парламента Ярославской области Лариса Ушакова прокомментировала обвинения кандидата в депутаты Госдумы Анатолия Грешневикова, пишут ЯРНОВОСТИ.

Ранее он обратился в региональную прокуратуру с просьбой возбудить против женщины уголовное дело. Поводом для этого стало «обращение» жителей поселка Красные Ткачи. По их словам, Ушакова якобы распространяла ложную информацию о Грешневиковом и его партии «Справедливая Россия».

Парламентарий поспешила опровергнуть эту информацию.

«Я про Анатолия Николаевича не то, что плохого, я и хорошего никогда ничего не говорю. Как и про других коллег и оппонентов», — пояснила Ушакова.

Собеседница портала заключила, что старается рассказывать людям лишь о себе.