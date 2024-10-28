Понедельник, 28 октября, 2024
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В Wildberries прокомментировали разборки на рязанском складе

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Валерия Мединская

Компания Wildberries&Russ представила свою версию произошедшего на строящемся объекте компании в Рязани. Комментарий пресс-службы публикует сообщество поставщиков на российские маркетплейсы MPGO.

В заявлении говорится, что на строительной площадке со стороны «ВБ Девелопмент» осуществлена попытка незаконного противодействия представителям Wildberries&Russ, которой принадлежит этот объект. Так, была вырыта траншея, которая блокирует подьезд техники, в том числе специальной — полиции, «скорой», МЧС. Инфраструктуре компании причинён ущерб, испорчены коммуникации.

Сообщается, что на место прибыли правоохранительные органы. Противоправные действия были остановлены.

Ранее Владислав Бакальчук, экс-супруг Татьяны Ким, с которой он делит бизнес Wildberries, заявил, что на площадке произошёл конфликт с пострадавшим. Бакальчук утверждает, что все работы и закупки материалов на объекте оплачивала «ВБ Девелопмент», а «РВБ» и «ВБИ» не имеют прав на использование объекта до момента либо завершения строительства, либо официального расторжения договора.

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