До Рязани докатилась «война за Wildberries». Бакальчук заявил о конфликте с пострадавшим на строящемся объекте

Экс-супруг Татьяны Ким (Бакальчук) Владислав Бакальчук сообщил, что на строящемся объекте компании Wildberries в Рязани произошёл конфликт. По его словам, сотрудники «РВБ» и «ВБИ» напали на рабочих «ВБ Девелопмент».

Бакальчук утверждает, что все работы и закупки материалов оплачивала «ВБ Девелопмент», а «РВБ» и «ВБИ» не имеют права на использование объекта до момента либо завершения строительства, либо официального расторжения договора.

Владислав также указал в своём посте, что руководитель строительства в ходе конфликта получил травмы и находится в больнице. Сторона Владислава Бакальчука готовится подать заявление в полицию.

Официальной информации по факту произошедшего не поступала. Татьяна Ким произошедшее на рязанском объекте пока не комментировала.

Напомним, Татьяна Ким с партнёрами и её бывший муж Владислав Бакальчук делят маркетплейс Wildberries. Процесс уже больше месяца сопровождается скандалами.