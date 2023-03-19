В воскресенье река Истья подтопила низководный мост в Спасском районе

В воскресенье, 19 марта, из-за подъёма воды в реке Истья оказался подтопленным низководный мост возле населённого пункта Острая Лука, Ерофеевская Слобода в Спасском районе.

В Главном управлении МЧС по Рязанской области сообщили, что уровень воды над полотном моста составляет 40 сантиметров.

Жизнеобеспечение населения не нарушено. Объехать на технике высокой проходимости по грунтовой дороге можно от села Троица, протяжённость объездного пути составляет 5,8 километров.