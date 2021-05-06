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Четверг, 6 мая, 2021
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В воскресенье до рязанских кладбищ пустят дополнительные автобусы

7info7
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На «Красную горку», 9 мая, в Рязани пустят дополнительный общественный транспорт в сторону кладбищ «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское», «Богородское». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Количество автобусов на маршруте №2 увеличат на день до 8 единиц.

Кроме того, в схему движения маршрута №6 внесут изменения. Из Дашково-Песочни автобусы будут доезжать до «Богородского кладбища». По изменённой схеме они будут ходить до 15.00. На маршруте будут работать 6 единиц транспорта, сообщили в мэрии.

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