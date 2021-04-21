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В Воронежской области 33-летняя женщина убила своего новорожденного сына. Суд уже огласил приговор. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Суд установил, что у подозреваемой есть еще трое несовершеннолетних детей. Забеременев, женщина не сообщила об этом никому. Она умышленно скрывала данный факт, так как не хотела ребенка.

— В сентябре 2020 года женщина родила доношенного живого мальчика в общежитии на улице Привокзальной. Затем она положила ребенка в пластиковое ведро и, убедившись, что он не подает признаков жизни закопала его в землю рядом с домом, — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что причиной смерти мальчика стала острая дыхательная недостаточность в результате попадания в легкие ребенка мекония и околоплодных вод, осложнившаяся развитием асфиксии и гнойной пневмонии.

Женщину осудили по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Ей назначили 4 года ограничения свободы.