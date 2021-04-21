В Воронежской области 33-летняя женщина убила своего новорожденного сына. Суд уже огласил приговор. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Суд установил, что у подозреваемой есть еще трое несовершеннолетних детей. Забеременев, женщина не сообщила об этом никому. Она умышленно скрывала данный факт, так как не хотела ребенка.
Экспертиза показала, что причиной смерти мальчика стала острая дыхательная недостаточность в результате попадания в легкие ребенка мекония и околоплодных вод, осложнившаяся развитием асфиксии и гнойной пневмонии.
Женщину осудили по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Ей назначили 4 года ограничения свободы.