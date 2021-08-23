В Волгограде нашли обезображенный труп мужчины и тюремную робу

В Волгограде 23 августа нашли обезображенный труп. Рядом с ним был пакет с тюремной робой.

Тело обнаружили местные жители рядом с лесопарком. Установлено, что умерший — мужчина, опознать его по лицу невозможно. Тело сгнило, так как пролежало долго. Кроме того, начался процесс скелетирования.

Документов и ключей рядом с трупом не оказалось. Следователи выдвинули несколько версий произошедшего. Одна из них предполагает, что мужчина не имел дома и проживал в лесопарке. Также есть подозрения, что он совершил суицид, сообщает Блокнот.ру.