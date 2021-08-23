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Понедельник, 23 августа, 2021
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В Волгограде нашли обезображенный труп мужчины и тюремную робу

Кристина Белова
В Волгограде нашли обезображенный труп мужчины и тюремную робу

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В Волгограде 23 августа нашли обезображенный труп. Рядом с ним был пакет с тюремной робой. 

Тело обнаружили местные жители рядом с лесопарком. Установлено, что умерший — мужчина, опознать его по лицу невозможно. Тело сгнило, так как пролежало долго. Кроме того, начался процесс скелетирования.

Документов и ключей рядом с трупом не оказалось. Следователи выдвинули несколько версий произошедшего. Одна из них предполагает, что мужчина не имел дома и проживал в лесопарке. Также есть подозрения, что он совершил суицид, сообщает Блокнот.ру.

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