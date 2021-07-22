В Верхнем городском парке Рязани спилят ещё 50 деревьев

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На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию депутаты городской Думы обсудили вырубку деревьев в Верхнем городском парке. Этот вопрос уже рассматривали на июньском заседании комитета. Тогда администрации Рязани поручили подготовить информацию о состоянии спиленных деревьев и о соответствии проводимых работ проекту благоустройства зеленой зоны.

Как следовало из доклада администрации, в рамках третьей очереди благоустройства парка запланированы реконструкция ограждения, устройство дорожно-тропиночной сети, парковое озеленение и снос аварийных деревьев. Работы по спилу уже завершены, спилено 28 деревьев. В то же время в парке остается еще 50 сухих деревьев, не предусмотренных в первоначальной смете. На момент 2019 года, когда формировалась заявка на реконструкцию, необходимости в их спиле не было, но сейчас она назрела.

— Эти деревья также необходимо спилить, — отметили депутаты. — Мы говорим о скорой полной сдаче объекта в эксплуатацию, и оставлять сухие деревья в обновленном парке — неправильно.

Поднималась и тема дополнительного озеленения. В рамках контракта предусмотрена высадка более 700 единиц зеленых насаждений – 4 дубов, 4 берез, 2 елей и 695 единиц различных кустарников. Депутаты отметили, что нужно рассмотреть возможность дополнительной высадки деревьев.

Также на заседании комитета депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. Речь идет о дополнении градостроительного регламента территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж1) условно разрешенным видом использования «Для индивидуального жилищного строительства». Ранее такая возможность была. Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.