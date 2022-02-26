В Великом Новгороде водитель швырнул в грязный сугроб напавшую на него женщину

В группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте» произошел конфликт с участием жительницы Великого Новгорода.

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Сообщается, что женщина вела себя неадекватно. Так, она бросалась под колеса авто и тормозила все дорожное движение.

Как стало известно, местная жительница остановила карету скорой помощи и стала бить его ногами.

«Едь быстрее», – кричала горожанка.

Вскоре злоумышленника пнула дорогую иномарку, из которой вышел водитель, схватив женщину за плечи и бросил ее с дороги в кучу снега на обочине.