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Суббота, 17 июля, 2021
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В Ульяновске шесть депутатов гордумы скрыли сведения о доходах

Никита Брыкин
В Ульяновске шесть депутатов гордумы скрыли сведения о доходах
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Шесть депутатов гордумы Ульяновска заполнили декларации за прошлый год с ошибками, рассказали источники из региональной прокуратуры порталу «73online.ru».

По словам спикера парламента Ильи Ножечкина, эта информация является достоверной, однако несколько народных избранников намерены обжаловать представление правоохранителей.

По предварительной версии, речь идет о Константине Зонове, который мог занизить годовой доход супруги; Андрее Князеве, который мог не указать земельные наделы; Майисе Дадашове, который мог скрыть недвижимость жены; Виктории Маркеловой, которая могла скрыть автомобиль; Владимире Борисове, который мог запамятовать о доле супруги в бизнесе, а также о Сергее Гулькине, который мог забить о бизнесе в Самаре. Им грозит досрочная сдача мандата.

Известно, что надзорные органы и антикоррупционное управление проведут проверку по факту случившегося.

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