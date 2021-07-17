В Ульяновске шесть депутатов гордумы скрыли сведения о доходах

- Advertisement -

Шесть депутатов гордумы Ульяновска заполнили декларации за прошлый год с ошибками, рассказали источники из региональной прокуратуры порталу «73online.ru».

По словам спикера парламента Ильи Ножечкина, эта информация является достоверной, однако несколько народных избранников намерены обжаловать представление правоохранителей.

По предварительной версии, речь идет о Константине Зонове, который мог занизить годовой доход супруги; Андрее Князеве, который мог не указать земельные наделы; Майисе Дадашове, который мог скрыть недвижимость жены; Виктории Маркеловой, которая могла скрыть автомобиль; Владимире Борисове, который мог запамятовать о доле супруги в бизнесе, а также о Сергее Гулькине, который мог забить о бизнесе в Самаре. Им грозит досрочная сдача мандата.

Известно, что надзорные органы и антикоррупционное управление проведут проверку по факту случившегося.