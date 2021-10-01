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Пятница, 1 октября, 2021
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В Ульяновске раскрыли число госпитализированных без прививки от коронавируса

Никита Брыкин
В Ульяновске раскрыли число госпитализированных без прививки от коронавируса

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Главврач Центральной клинической медсанчасти Юрий Келин привел статистику госпитализированных без прививки от коронавируса ульяновцев, пишет 1UL.RU.

По его подсчетам, в целом заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в три раза. При этом медработников не стало, и им приходится работать на пределе сил.

«Из поступивших в стационар более 80% не были привиты. Среди пациентов реанимации, нет ни одного вакцинированного», – отметил Келин.

Медик подчеркнул, что вакцинированные пациенты переносят болезнь в более легкой форме.

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