В Ульяновске раскрыли число госпитализированных без прививки от коронавируса

Главврач Центральной клинической медсанчасти Юрий Келин привел статистику госпитализированных без прививки от коронавируса ульяновцев, пишет 1UL.RU.

По его подсчетам, в целом заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в три раза. При этом медработников не стало, и им приходится работать на пределе сил.

«Из поступивших в стационар более 80% не были привиты. Среди пациентов реанимации, нет ни одного вакцинированного», – отметил Келин.

Медик подчеркнул, что вакцинированные пациенты переносят болезнь в более легкой форме.