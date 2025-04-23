В украинском плену находятся 27 рязанцев

В 2024 году из украинского плена было освобождено четверо рязанцев. На сегодняшний день есть информация о 24 уроженцах Рязанской области, находящихся в плену. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в области Наталья Епихина в отчете облдуме.

«В общей сложности 1500 нашим военнопленным, среди которых 27 рязанцев, были переданы письма и посылки от родных и близких», — отметила Наталья Епихина.

Наталья Епихина сообщила, что при содействии федерального уполномоченного по правам человека проводится проверка условий содержания рязанских военнопленных.

Всего за 2024 год омбудсмену поступило 1710 обращений, среди них треть связанных с СВО. Это вдвое больше по сравнению с 2023 годом.