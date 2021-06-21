В Ухоловском районе ремонтируют дорогу

- Advertisement -

На участке автодороги Ухолово — Дегтяные Борки — граница района начались дорожные работы. Здесь отремонтируют более 11 км в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает группа Рязанской области ВКонтакте.

Специалисты подрядной организации завершили фрезерование старого покрытия. Предстоит отремонтировать водопропускные трубы, уложить новое полотно, укрепить обочины. Дорожники отремонтируют два моста, обустроят четыре остановочных павильона.

Жители Ухоловского района с нетерпением ждали ремонта дороги, ведь по ней проходит часть школьного маршрута. С нового учебного года дети смогут комфортно и безопасно добираться на занятия.