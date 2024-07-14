В Ухоловском районе насмерть сбили пенсионерку

В Ухоловском районе автомобиль насмерть сбил пенсионерку. Об этом пишет РЗН. инфо со ссылкой на информацию от читателей.

Трагедия случилась в селе Покровское в ночь на 14 июля. Очевидцы сообщили, что водитель был пьян.

Других подробностей пока нет.