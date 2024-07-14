Воскресенье, 14 июля, 2024

В Ухоловском районе насмерть сбили пенсионерку

Автор: Кристина Аманн

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Фото с сайта Контрольно-счётной палаты Рязанской области

В Ухоловском районе автомобиль насмерть сбил пенсионерку. Об этом пишет РЗН. инфо со ссылкой на информацию от читателей.

Трагедия случилась в селе Покровское в ночь на 14 июля. Очевидцы сообщили, что водитель был пьян.

Других подробностей пока нет.

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