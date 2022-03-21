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Понедельник, 21 марта, 2022

В Удмуртии мужчина потерял 500 тысяч рублей при попытке купить сахар

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В Удмуртии мужчина потерял 500 тысяч рублей при попытке купить сахар

Александр Ильин

В городе Глазов Республики Удмуртия 33-летний индивидуальный предприниматель лишился 465 000 рублей при попытку приобрести сахар, сообщает пресс-служба МВД России по региону. 

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По словам заявителя, он нашёл на сайте объявлений информацию о продаже сахара. Продавцом был мужчина из Пермского края. 

Бизнесмен заказал несколько тонн сахара почти на полмиллиона рублей. Однако после перевода средств продавец перестал выходить на связь.

Следователем МО МВД России «Глазовский» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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