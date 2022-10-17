В учебный центр в Сельцах отправилась очередная группа мобилизованных из Пронска

В Пронском военкомате 17 октября состоялась очередная отправка мобилизованных. Об этом говорится в группе Пронский район ВКонтакте.

К землякам с напутствием обратился глава райадминистрации Александр Шаститко. Он пожелал им скорейшего возвращения домой.

Поддержать мобилизованных пришли их близкие, родные и друзья.

Духовой оркестр Пронской детской музыкальной школы исполнил марш «Прощание Славянки».

Всю информацию о ходе частичной мобилизации в Рязанской области можно получить по телефону горячей линии 122.

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