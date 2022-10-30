В Тыве месячная девочка погибла во время сна рядом с пьяным отцом

В республике Тыва 29-летнего местного жителя подозревают в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) малолетней дочери. Подробности сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 27 октября в 21 час нетрезвый мужчина прилёг рядом с малолетней дочерью, одного месяца от рождения. Во время сна отец перекрыл дочери возможность дышать, девочка задохнулась.

Следователи назначили экспертизы, так устанавливаются условия, способствующие совершению преступления. Правоохранители проверят работу должностных лиц органов системы профилактики.

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