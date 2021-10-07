В Тверской области трёх заблудившихся людей нашли благодаря бобрам

В Тверской области волонтёр поисково-спасательного отряда «Сова» Татьяна Рыбакова рассказала историю спасения троих человек, которые потерялись в лесу, собирая клюкву.

Отряд поисковиков двигался ночью по болотистом лесу. В какой-то момент они услышали зов потерявшихся и пошли на звук. Но тут путь волонтёрам преградила речка.

Казалось, водную преграду придётся либо форсировать, либо обходить, но тут на помощь пришли бобры — рядом оказалась их плотина, которая позволила поисковикам быстро добраться до заблудившихся.

«Увидев плотину своими глазами и, особенно, применив ее для перехода через реку – я была просто восхищена! Как эти нереальные трудяги могли воплотить в жизнь настолько грандиозный проект инженерной мысли», — пишет Татьяна.

Девушка надеется, что не сильно потревожила лесных жителей.