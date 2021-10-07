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Четверг, 7 октября, 2021
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В Тверской области трёх заблудившихся людей нашли благодаря бобрам

Александр Ильин
В Тверской области трёх заблудившихся людей нашли благодаря бобрам
Фото: соцсети

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В Тверской области волонтёр поисково-спасательного отряда «Сова» Татьяна Рыбакова рассказала историю спасения троих человек, которые потерялись в лесу, собирая клюкву. 

Отряд поисковиков двигался ночью по болотистом лесу. В какой-то момент они услышали зов потерявшихся и пошли на звук. Но тут путь волонтёрам преградила речка.

Казалось, водную преграду придётся либо форсировать, либо обходить, но тут на помощь пришли бобры — рядом оказалась их плотина, которая позволила поисковикам быстро добраться до заблудившихся. 

«Увидев плотину своими глазами и, особенно, применив ее для перехода через реку – я была просто восхищена! Как эти нереальные трудяги могли воплотить в жизнь настолько грандиозный проект инженерной мысли», — пишет Татьяна.

Девушка надеется, что не сильно потревожила лесных жителей.

«Я искренне надеюсь, что используя плотину в качестве моста, мы нанесли не сильный урон сооружению мохнатых лесных лесорубов. Бобры, простите нас, пожалуйста, но уж очень мы хотели помочь потеряшкам», — добавляет она. 

В Тверской области трёх заблудившихся людей нашли благодаря бобрам

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