В Тверской области правоохранители ищут 15-летнюю девушку

Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по поступившему сообщению о безвестном исчезновении несовершеннолетней жительницы города Лихославля Тимофеевой Алины Денисовны, 20.04.2007 года рождения, которая 25 октября в вечернее время ушла из дома и до настоящего времени данные о её местонахождении отсутствуют.

При поступлении сообщения сотрудниками Следственного комитета и МВД осуществлен выезд по месту последнего нахождения несовершеннолетней. В настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения пропавшей.

Всем, кому известно о местонахождении девушки, просьба обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram