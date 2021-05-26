В Тверской области мужчина убил сожительницу и сбросил части расчлененного тела в Волгу

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В Тверской области 39-летний мужчина убил сожительницу, расчленил и выбросил части ее тела в Волгу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Погибшая перестала выходить на связь в апреле. Когда родственники обратились в полицию, правоохранители задержали сожителя погибшей.

Мужчина признался, что задушил 49-летнюю сожительницу во время ссоры 13 апреля. Через две недели он расчленил ее тело ножом, а останки сложил в мешки. Затем эти пакеты он раскидал по городу и забросил в Волгу.

— В ходе проверки показаний на месте фигурант указал место, где и как совершил убийство, а также места, где скрыл части тела женщины, — сообщили в СК.

Водолазы обнаружили фрагменты тела погибшей. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти женщины. Суд арестовал подозреваемого.