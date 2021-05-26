В Тверской области мужчина убил сожительницу и сбросил части расчлененного тела в Волгу

В Тверской области 39-летний мужчина убил сожительницу, расчленил и выбросил части ее тела в Волгу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Погибшая перестала выходить на связь в апреле. Когда родственники обратились в полицию, правоохранители задержали сожителя погибшей.
Мужчина признался, что задушил 49-летнюю сожительницу во время ссоры 13 апреля. Через две недели он расчленил ее тело ножом, а останки сложил в мешки. Затем эти пакеты он раскидал по городу и забросил в Волгу.
Водолазы обнаружили фрагменты тела погибшей. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти женщины. Суд арестовал подозреваемого.