В Тульской области подростки умерли страшной смертью на свидании в гараже

Проводится проверка по факту смерти двух подростков в городе Белев Тульской области, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что 17-летний парень и 15-летняя девочка решили провести дождливый майский вечер вместе. Молодой человек пригласил возлюбленную в гараж, где стоял автомобиль его родителей.

Когда парочке стало прохладно, парень завел двигатель, забыв, что гараж герметично закрыт. По предварительной версии, подростки задохнулись угарным газом.

На их телах не нашли признаков насильственной смерти и записки, которая могла бы указывать на добровольный уход из жизни.