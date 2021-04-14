В торговых центрах Рязани можно будет сделать прививку от COVID-19

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Вопрос создания новых точек вакцинации от COVID-19 в рязанских торговых центрах обсудили на заседании внеочередной межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба администарции города.



Участники встречи обсудили ход вакцинации граждан, необходимость усиления информационной кампании. Заместитель главы администарции Надежда Штевнина поручила управлению образования продолжить информировать граждан о необходимости вакцинации.

В данный момент сделать прививку от COVID-19 рязанцы могут в медицинских учреждениях, мобильном пункте ОКБ, специальном кабинете в ТЦ «Атрон Сити». Скоро специальный кабинет откроется в ТРЦ «М5-Молл».

Для удобства рязанцев планируется увеличить количество мест, где можно вакцинироваться. С руководителями крупных торговых центров – «Глобус», «Леруа Мерлен», «Европа», «Премьер», «Виктория Плаза» – будет проработан вопрос организации мобильных пунктов на их площадках. Также в числе озвученных предложений по организации таких точек – пункты МФЦ.

Ответственные специалисты оценят возможность организации мест вакцинации в этих помещениях.

Записаться на вакцинацию можно по единому телефону 122.