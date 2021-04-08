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Четверг, 8 апреля, 2021
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В Томске планируют выпустить календарь с голыми близняшками в гробах

Елена Лобанова

В Томске служба ритуальных услуг выпустит календарь с голыми близняшками в гробах. В настоящее время в местном модельном агентстве подбирают для этого подходящих людей. Об этом сообщает Mash. 

Директор модельного агентства рассказала, что такой заказ к ним поступил от Александра Шарабаева. Мужчина является руководителем единой диспетчерской службы ритуальных услуг в Томске. 

— Заказ был простым. Нужно было сделать календарь на ритуальную тематику. Лечь в гроб в разных нарядах или стиле «НЮ», изготовить венки. Также планируется поездка на катафалке, выезд на кладбище и крематорий, — подчеркнула Софья. 

Кандидатов будут искать по всей Сибири. В настоящее время уже нашлось четыре пары желающих. Каждых близнецов подбирают под определенный месяц. 

— Давно планировал сделать календарь с ритуальными услугами. Это не будет выглядеть грустно или печально как ассоциируется наша сфера. На календарях я не планирую делать выручку, — рассказал Александр Шарабаев. 

По словам заказчика, необычные объекты он будет раздавать друзьям и знакомым.

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