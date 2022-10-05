Среда, 5 октября, 2022
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В Тюменской области мужчина сам себя избил и умер

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В Заболотье Тобольского района на озере Андреевском при загадочных обстоятельствах умер местный житель 1978 года рождения, пишет 72.RU.

Инцидент произошел утром, 4 октября. Следователи пока не могут добраться до тела из-за труднодоступности района.

«Со слов знакомой, с которой он поехал на озеро собирать клюкву, он сам себя избил и умер», – рассказала гражданская жена погибшего.

Правоохранители выехали на болотоходе, однако сломались на первом болоте. После этого они повернули обратно.

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