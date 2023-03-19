Воскресенье, 19 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Тюмени в прошлом году родились трое детей неопределённого пола

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Image by Freepik

В 2022 году в Тюмени на свет появились трое младенцев с неопределённым полом. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

У двух малышей выявили нарушения формирования пола, а один ребёнок родился с адреногенитальным синдромом. В пресс-службе депздрава отметили, что таким детям необходимо наблюдение урологов и эндокринологов, иногда требуется операция.

По словам врачей, перед хирургической коррекцией пола пациент должен пройти генетический анализ для установления хромосомного набора и уточнения генетического пола. Отмечается, что возможность деторождения определяется в каждом случае отдельно.

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