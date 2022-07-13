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В Тюмени муж избил жену, которая застала его во время измены с двумя девушками

Жителя Тюмени привлекли к административной ответственности за избиение жены, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

В полночь 15 июня мужчина развлекался в обществе двух девушек. Около двух ночи домой с работы неожиданно вернулась его жена. Она устроила скандал и выгнала любовниц мужа.

Однако злоумышленник вышел из себя и вместо того, чтобы извиниться, принялся избивать супругу.

Женщина ушла из дома и обратилась с заявлением в полицию. Травмы оказались легкими. В итоге мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей.

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