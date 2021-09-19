В ТИКе Октябрьского района Рязани прокомментировали «мёртвые души» в списках избирателей

Председатель территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Рязани Дмитрий Петров прокомментировал ситуацию с обнаружением в списке избирателей на участке № 964 в Дашково-Песочне «мертвых душ».

По словам Петрова, в этом случае нужно говорить о техническом вопросе в работе избирательной комиссии, а не о фальсификации или нарушении.

— К сожалению, такие ситуации случаются, — отметил он.

Избиратели в списки включаются при помощи базы данным УМВД из системы ГАС «Выборы». Самостоятельно вносить в неё изменения члены комиссии не могут. Скорректировать список можно только, если граждан подтвердит ошибку в списках непосредственно на участке.

В качестве примера Петров привёл такую ситуацию: умер родственник, не успели оформить, значит, он будет числиться в списке избирателей по прописке. Если гражданин предъявит свидетельство о смерти, человека уберут из списка. Если подтверждения смерти нет, то необходимо слать запрос в МВД.