В Тамбове бродячие собаки терроризируют маленьких детей

Восьмилетний ребенок стал жертвой нападения стаи бродячих собак на территории школы №35 в Тамбове, пишет Блокнот.

По словам очевидцев, животные окружили его и загнали на бетонную клумбу. Ребенок догадался позвонить учителю, которая пришла и разогнала собак.

К счастью, пострадавший отделался лишь испугом. В целом, жители города обращают внимание, что таких историй становится все больше.

В администрации, комментируя случившееся, отметили, что приняли информацию к сведению и перенаправили ее в профильный комитет, а также попросили дать три рабочих дня на подготовку ответа «из-за большого потока сообщений».