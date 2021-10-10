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Воскресенье, 10 октября, 2021
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В Тамбове бродячие собаки терроризируют маленьких детей

Никита Брыкин
В Тамбове бродячие собаки терроризируют маленьких детей

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Восьмилетний ребенок стал жертвой нападения стаи бродячих собак на территории школы №35 в Тамбове, пишет Блокнот.

По словам очевидцев, животные окружили его и загнали на бетонную клумбу. Ребенок догадался позвонить учителю, которая пришла и разогнала собак.

К счастью, пострадавший отделался лишь испугом. В целом, жители города обращают внимание, что таких историй становится все больше.

В администрации, комментируя случившееся, отметили, что приняли информацию к сведению и перенаправили ее в профильный комитет, а также попросили дать три рабочих дня на подготовку ответа «из-за большого потока сообщений».

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