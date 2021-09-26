В Сыктывкарской горбольнице заместитель главврача выписывала поддельные справки о вакцинации

Заместитель главврача сыктывкарской городской больницы Наталья Таскаева подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями: она вносила в базу данных вакцинированных людей, которые не прививались, и выдавала поддельные справки. Об этом сообщает ИА «Север-Медиа».

Как выяснило следствие, женщина была ответственна за ведение регистра вакцинированных. Она вносила в базу ложные сведения и выдавала непривитым гражданам сертификаты.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ ч.2 ст.292 УК РФ.