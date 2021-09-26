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Воскресенье, 26 сентября, 2021
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В Сыктывкарской горбольнице заместитель главврача выписывала поддельные справки о вакцинации

Александр Ильин
В Сыктывкарской горбольнице заместитель главврача выписывала поддельные справки о вакцинации

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Заместитель главврача сыктывкарской городской больницы Наталья Таскаева подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями: она вносила в базу данных вакцинированных людей, которые не прививались, и выдавала поддельные справки. Об этом сообщает ИА «Север-Медиа». 

Как выяснило следствие, женщина была ответственна за ведение регистра вакцинированных. Она вносила в базу ложные сведения и выдавала непривитым гражданам сертификаты. 

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ ч.2 ст.292 УК РФ.

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