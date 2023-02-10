Пятница, 10 февраля, 2023
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В Свердловской области ревнивец зарезал жену и ее любовника

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Жителю поселка Бисерть Свердловской области грозит пожизненный срок за убийство жены и ее любовника, написал портал E1.RU.

Криминальная драма разыгралась 29 апреля прошлого года. Мужчина ночью пришел в гости к жене, которая недавно съехала от него. Супруг застал возлюбленную в компании лучшего друга.

Злоумышленник схватился за нож и нанес несколько ударов товарищу, а потом набросился на возлюбленную.

«Женщина, надеясь спастись, выбежала из квартиры на улицу. Преследуя потерпевшую, обвиняемый выбежал вслед за ней и, догнав ее, нанес ножом не менее пяти ударов в область грудной клетки», – рассказали в прокуратуре.

Пострадавший мужчина тоже скончался. Соседи уточнили, что супруги были в браке около десяти лет и воспитывали двоих детей.

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