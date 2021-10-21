В субботу БК «Рязань» стартует в первенстве ЦФО

В субботу, 23 октября, пройдут первые игры первенства Центрального федерального округа среди мужских команд сезона 2021/2022 годов.

Баскетбольный клуб «Рязань» на домашнем паркете будет принимать БК «ОрелГУ» (начало — в 16:00). В соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой стартовые поединки пройдут без зрителей, сообщила пресс-служба клуба.

Но есть и хорошая новость: следить за ходом борьбы в этой встрече болельщикам поможет онлайн-трансляция, организованная клубом.

До последнего теплилась какая-то надежда, что вопрос будет решен положительно, но ситуация с коронавирусом в нашем регионе не улучшается. Домашней ареной «зубров» многие годы является спорткомплекс Дворца детского творчества, который, как известно, является не спортивным, а детским образовательным учреждением, и к нему применяются повышенные меры безопасности.

— Огромная просьба к нашим преданным болельщикам, отнестись к этому известию с пониманием. На домашних матчах команде очень не хватает вашей горячей поддержки, но не в наших силах повлиять на сложившуюся ситуацию, — говорится в сообщении БК «Рязань».

Повторный матч БК «Рязань» и БК «ОрелГУ» состоится в воскресенье (начало — 12:00).

В эти же дни, 23 и 24 октября, силами померятся «Грин Хилл» (Липецк) и «Буревестник» (Ярославль).