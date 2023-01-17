Вторник, 17 января, 2023
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В Ставрополе отец пожаловался, что его сына избили плетью в кадетской школе

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Житель Ставрополя заявил, что его сына избили плетью в кадетской школе, сообщило информагентство «Победа26».

По его словам, при поступлении в учебное заведение родители подписали соглашение, что офицер имеет право такое право, если ребенок провинится.

«Это как бы такая воспитательная мера. И каждый родитель подписался, но мы, конечно, не знали, что так будет. Думали попугают, и все», — признался мужчина.

Отец показал фотографию, на которой виден красный след на спине мальчика. Директор школы заверил, что такого больше не повторится. Он пообещал принять меры. Прокуратура проводит проверку.

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