Понедельник, 29 июля, 2024

В Старожиловском районе утонул 11-летний мальчик

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/GUmchs62

В Старожиловском районе утонул 11-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Спасатели подняли тело из воды в понедельник, 29 июля, в 11:27. Трагедия произошла на реке Проня, недалеко от населенного пункта Татарники.

Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в воскресенье, 28 июля, 11-летний мальчик ушел с приятелями на реку Проню в деревне Мелекшино Старожиловского района. Дети купались в месте, не оборудованном для купания. Мальчик ушел под воду, а друзья не смогли ему помочь.

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