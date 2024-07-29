В Старожиловском районе утонул 11-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Спасатели подняли тело из воды в понедельник, 29 июля, в 11:27. Трагедия произошла на реке Проня, недалеко от населенного пункта Татарники.

Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в воскресенье, 28 июля, 11-летний мальчик ушел с приятелями на реку Проню в деревне Мелекшино Старожиловского района. Дети купались в месте, не оборудованном для купания. Мальчик ушел под воду, а друзья не смогли ему помочь.