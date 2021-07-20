В Старожиловском районе 12-летний мальчик едва не погиб в погребе с битумом

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Прокуратура Старожиловского района начала проверку после сообщении в СМИ о подростке, потерявшем сознание в погребе с битумом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Об инциденте, случившемся 18 июля на улице Восточной в деревне Муняково, сообщила газета «Рязанские ведомости». 30-летний Дмитрий Шацков находился в гостях у родственника, когда услышал женский крик. В соседней надворной постройке мужчина обнаружил стоявшую в шоковом состоянии над входом в погреб женщину, а на дне погреба в битуме лежал без сознания подросток.

Дмитрий, задержав дыхание, спустился в погреб и вытащил мальчика наверх. Затем вместе с соседями начал реанимационные мероприятия. Спустя короткое время непрямого массажа сердца ребёнок задышал, стал нащупываться пульс. Мальчика передали врачам скорой помощи.

Прокуратура Старожиловского района организовала проверку исполнения требований законодательства об охране здоровья, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам примут процессуальное решение.