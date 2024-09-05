В Спасском районе простились с погибшим в зоне СВО гвардии сержантом Карнагой

В селе Перкино Спасского района Рязанской области 2 сентября прошла церемония прощания с погибшим во время проведения специальной военной операции гвардии сержантом Александром Карнагой. Об этом сообщает страница газеты «Спасские вести» ВКонтакте.

Карнага подписал контракт с Вооружёнными силами РФ осенью 2023 года. 22 августа 2024 года командир орудия гаубично-артиллерийской батареи погиб при выполнении боевого задания. Воину было 33 года.

Посмертно военнослужащего наградили Орденом Мужества.

Фото: «Спасские вести»

Церемония прощания с погибшим прошла с соблюдением воинских почестей.

7 августа, в селе Ижевское Спасского района простились с погибшим во время СВО 21-летним Ярославом Лисицыным.