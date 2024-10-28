В Спасском районе простились с 60-летним контрактником Виктором Торбеевым

25 октября в Спасском районе прошла церемония прощания с Виктором Торбеевым, бойцом-контрактником, погибшим в зоне СВО.

Виктор Торбеев — уроженец Казахстана. Вместе с семьёй он переехал в Спасск. Работал на предприятиях города и района, в том числе электриком на Старостеклянном спиртзаводе. Позднее перебрался в Подмосковье.

В сентябре 2023 года Виктор Торбеев заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО. В зоне спецоперации на тот момент уже находился его сын Илья. Виктор служил гранатомётчиком штурмовой роты.

Боец погиб при выполении боевой задачи 21 сентября. Его похоронили в посёлке Садовый, передают «Спасские вести».