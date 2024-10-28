Понедельник, 28 октября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Спасском районе простились с 60-летним контрактником Виктором Торбеевым

Дата публикации

Валерия Мединская

25 октября в Спасском районе прошла церемония прощания с Виктором Торбеевым, бойцом-контрактником, погибшим в зоне СВО.

Виктор Торбеев — уроженец Казахстана. Вместе с семьёй он переехал в Спасск. Работал на предприятиях города и района, в том числе электриком на Старостеклянном спиртзаводе. Позднее перебрался в Подмосковье.

В сентябре 2023 года Виктор Торбеев заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО. В зоне спецоперации на тот момент уже находился его сын Илья. Виктор служил гранатомётчиком штурмовой роты.

Боец погиб при выполении боевой задачи 21 сентября. Его похоронили в посёлке Садовый, передают «Спасские вести».

В Спасском районе простились с 60-летним контрактником Виктором Торбеевым
В Спасском районе простились с 60-летним контрактником Виктором Торбеевым
Новости рубрики
Новости Рязани и области

Метеоролог Степанов: Климатическая зима в Рязани начнётся не раньше ноября

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю средняя температура воздуха в Рязани будет положительной — днем +5…+10°С, ночью +1…+6 °С.
Новости Рязани и области

Два водителя получили травмы в ДТП на окраине Рязани

27-летняя жительница Рязанского района, управляя автомобилем «Зоти», совершила столкновение с «Шевроле Нива» под управлением 74-летнего жителя Рязани.
Новости Рязани и области

Рязанская мэрия продаёт подвал на улице Берёзовой

Начальная цена лота — 4,9 млн (с учётом НДС).