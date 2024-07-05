В Спасском районе представили программу развития муниципалитета

Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова рассказал о прошедшей в Спасском районе встрече с предпринимателями.

По поручению губернатора Павла Малкова Швакова курирует муниципалитет. Во время встречи речь шла о решении проблем бизнеса, дальнейшем развитии района.

В районе зарегистрировано 766 предпринимателей, с начала года их число увеличилось на 45. Около 40% занимаются торговлей, на территории муниципалитета также работают промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Администрация района приняла решение создать Центр поддержки предпринимательства. Это означает, что каждый, кто ведёт бизнес, сможет обратиться туда за помощью, рассказала Швакова.

Представители профильных министерств рассказали о налоговых льготах и других видах поддержки для бизнеса, крестьянских и фермерских хозяйств, а также организаций в сфере туризма.

Агентство развития бизнеса представило свои возможности по организационной и консультационной помощи малым и средним предпринимателям и экспортёрам в режиме «одного окна». Государственный Фонд развития промышленности, Фонд гарантийной поддержки и Микрокредитная компания — Фонд поддержки малого предпринимательства Рязанской области — рассказали о вариантах финансовой поддержки. Президент Торгово-промышленной палаты Рязанской области, Людмила Анатольевна Козлова, проинформировала об услугах палаты.

На встрече также обсудили проблемы, которые предприниматели района считают наиболее актуальными. Это нехватка кадров, транспортная доступность, обеспечение энергией, вопросы изменения статуса земельных участков, поддержка отдельных отраслей и многое другое.

В Спасском районе также прошёл муниципальный час, на котором присутствовали представители местного самоуправления, региональных министерств и ведомств. Главной темой встречи стала программа развития муниципалитета.

По словам Шваковой, для успешной реализации программы необходимо увеличить собственные доходы бюджета. Важно поддерживать бизнес, создавать условия для привлечения инвесторов, используя все доступные меры государственной поддержки. Также следует разумно управлять заимствованиями и активно вовлекать имущество в полезный оборот.

Улучшить ситуацию поможет увеличение участия в федеральных и региональных программах. Сейчас этот показатель довольно низкий, но субсидии позволят привлечь дополнительные средства.