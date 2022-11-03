В Спасском районе предприятие незаконно легализовало мясную и рыбную продукцию

В октябре Управление Россельхознадзора с помощью системы «Меркурий» пресекло деятельность фантомной площадки в Рязанской области. Предприятие-нарушитель находится в деревне Урицкое Спасского района.

В ходе мониторинга специалисты установили, что на площадке ООО «Хантер», которое, по общероссийскому классификатору, занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, осуществлялось производство.

Изучив ветеринарные сопроводительные документы, эксперты выяснили, что предприятие приняло подконтрольный товар, а затем выпустило в оборот мясную и рыбную продукцию под видом рязанского производителя.

На эту продукцию весом 181,5 тонны оформили 15 транспортных эВСД в адрес хозяйствующих субъектов г. Москва, а также Московской, Свердловской, Новгородской и Тульской областей.

Управление Россельхознадзора исключило ООО «Хантер» из реестра ИС «Цербер» и аннулировало запись уполномоченного лица в компоненте ИС «Ветис. Паспорт».

Сведения о нарушениях направили в Комиссию по незаконному обороту промышленной продукции в Рязанской области, в органы прокуратуры, региональные УМВД и УФНС, чтобы пресечь возможную противоправную деятельность в экономической и налоговой сфере.

Территориальные управления Россельхознадзора также поставлены в известность о выявленных нарушениях.

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