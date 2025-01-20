В Спасском районе открыли мемориальную доску погибшему в зоне СВО Виктору Торбееву

В Спасском районе сегодня, 20 января, на фасаде администрации Заречинского сельского поселения открыли мемориальную доску погибшему в зоне СВО Виктору Торбееву. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Виктор Торбеев родился 9 мая 1964 года в Казахстане. Окончил школу в Таджикистане, получил профессию электрика. Женился и переехал в Спасский район Рязанской области.

В сентябре 2023 года Виктор Торбеев ушел служить в зону СВО по контракту. Подписать документ он решил после того, как его сына мобилизовали осенью 2022 года.

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21 сентября 2024 года Виктор погиб при выполнении боевых задач. Посмертно награждён орденом Мужества.

Мемориальную доску открыли по инициативе облпрокуратуры. В открытии принимали участие прокурор Спасского района Дмитрий Тимохин и жена погибшего — Надежда.