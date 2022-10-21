Пятница, 21 октября, 2022
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В Совфеде РФ предложили увеличить срок срочной службы до двух лет

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В России есть смысл увеличить срок срочной службы с одного года до двух лет. Такую инициативу озвучил председатель комитета по международным делам Совфеда РФ Владимир Джабаров.

«Парламентской газете» сенатор напомнил: срок срочной службы два года в России был установлен с 1996 по 2007 год. 1 января 2008 года срок срочной службы был сокращён до одного года.

– Я уверен, что наша армия справится. Единственный момент, я вот помню, раньше мы служили по два года в армии. Первый год — половина года учебки, потом мы как-то обкатывались в войсках. А военнослужащий второго года уже был готовый боец, – считает Джабаров.

Свою инициативу он также аргументирует тем, военная техника становится сложнее. Чтобы научиться обращаться с ней, бойцам нужно больше опыта. Ещё один аргумент – увеличение численности армии в два раза.

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