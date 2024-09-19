Четверг, 19 сентября, 2024

В Соколовке построили новую дорогу

Автор: Алексей Самохин

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В поселке Соколовка проложена новая дорога. О завершении строительства сообщила пресс-служба крупного рязанского застройщика «Северной Компании».

По словам представителя пресс-службы «Северной Компании», к  застройщику обратились собственники участков садовых товариществ с просьбой помочь обустроить проезд к домам. Цивилизованного проезда в этом месте не было, часть домов и дач каждую зиму оказывалась полностью отрезанной.

Проект нового проезда был совместно разработан префектурой Октябрьского района, администрации города Рязани, Дирекцией по благоустройству города и «Северной Компанией».

Всего было проложено около 300 метров дороги, установлены въездные ворота.

В Соколовке построили новую дорогу
В Соколовке построили новую дорогу

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