Суббота, 14 декабря, 2024
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В Сочи жених сломал челюсть невесте за день до свадьбы

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Сочинский жених сломал челюсть невесте за день до свадьбы за то, что она довела его организационной суетой, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, молодые люди устроили мальчишник и девичник. После этого они встретились, девушка стала задавать жениху вопросы про бронь ресторана, план рассадки, меню закусок и цветочное оформление.

Молодой человек иронично ответил, что ничего не контролировал, подчеркнув, что проводит последний день холостяцкой жизни.

«За что получил шампанским в лицо. И ответил двоечкой в голову, сломав невесте челюсть», – говорится в публикации.

На следующий день молодые расписались, как и хотели, но без фотографа.

При этом пострадавшая не успела забраться свое заявление в полицию, поэтому ее медовый месяц будет подпорчен походами в суды.

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