В Сочи жених сломал челюсть невесте за день до свадьбы

Сочинский жених сломал челюсть невесте за день до свадьбы за то, что она довела его организационной суетой, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, молодые люди устроили мальчишник и девичник. После этого они встретились, девушка стала задавать жениху вопросы про бронь ресторана, план рассадки, меню закусок и цветочное оформление.
Молодой человек иронично ответил, что ничего не контролировал, подчеркнув, что проводит последний день холостяцкой жизни.
На следующий день молодые расписались, как и хотели, но без фотографа.
При этом пострадавшая не успела забраться свое заявление в полицию, поэтому ее медовый месяц будет подпорчен походами в суды.