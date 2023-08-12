В Сочи турист насиловал девушку за татуировку в память о бывшем

Жительницу Нижнего Новгорода несколько дней насиловали и держали взаперти на отдыхе в Сочи, пишет телеграм-канал Ni Mash.

Девушка, которой 19 лет, поехала в путешествие вместе с 32-летним возлюбленным в конце июня.

На днях пара выпила, и мужчина обратил внимание, что у его возлюбленной есть татуировка с отсылкой к бывшему парню. При этом девушка отказалась ее сводить.

В итоге злоумышленник начал избивать жертву. На следующий день он изнасиловал девушку и попытался порвать ей рот. Вскоре потерпевшей удалось рассказать о случившемся родителям, которые вызвали полицию.