Среда, 17 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Собор Рязанских святых включено имя благоверного великого князя Олега Рязанского

7info

16 мая в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Одна из тем, вошедших в повестку дня, была связана с поименными списками местных соборов святых, почитаемых в Самоуправляемых Церквах, Экзархатах, Митрополичьих округах, митрополиях и епархиях.

Согласно принятому на заседании решению (журнал № 31), эти уточненные списки были утверждены, и в Собор Рязанских святых внесли имя благоверного великого князя Олега Иоанновича Рязанского, в схиме Иоакима. Символично, что это событие свершилось в день рождения преподобного Сергия, с которым рязанский правитель, ныне прославленный в лике святых, встречался при жизни и которого он глубокого почитал.

Благоверный князь Олег Иванович Рязанский жил в сложное время, княжество всегда находилось под угрозой иноплеменных вторжений, и при нем оно 12 раз подвергалось нашествию и разорению, после чего князь Олег восстанавливал жизнь в крае, управляя ею мудро и стараясь, насколько возможно, сделать жизнь людей более защищенной и спокойной.

Свои дни князь Олег Рязанский закончил в основанном им Солотчинском Рождества Богородицы монастыре, приняв схиму с именем Иоаким. Он отошел ко Господу в 1402 году. Рязанцы почитали святого, и уже после того, как он был похоронен, люди стали поклоняться его кольчуге, которую он не снимал весь остаток жизни, нося как вериги. Кольчуга возлагалась на больных и страждущие, страдающие люди получали исцеление.

В Солотчинском монастыре ныне хранится как одна из главных святынь его честная глава, сообщает сайт Рязанской епархии.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное заседание Совета РОО «Динамо», посвящённое 100-летию спортобщества

Владимир Алай отметил, что приоритетными задачами общества «Динамо» остаются развитие массового и детско-юношеского спорта

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области выступила с ежегодным отчетом о своей работе

На заседании регионального парламента в среду, 17 апреля, депутаты обсудили доклад о соблюдении прав и свобод граждан на территории Рязанской области в 2022 году.

Депутаты Рязанской областной Думы приняли закон о дополнительных мерах социальной поддержки

Часть поправок, внесенных в законодательство, касается участников специальной военной операции и членов их семей.

Рязанская команда «Золотые купола» стала победителем регионального этапа детского фестиваля «Локобол — РЖД»

Впереди межрегиональный этап соревнований, который пройдет с 20 по 22  июня в Саранске, куда и отправится рязанская команда-победитель.

Соборную колокольню Рязанского кремля вновь открыли для посетителей

Жители и гости города могут подняться на смотровую площадку, чтобы полюбоваться видом с высоты птичьего полёта.

Онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ 2023»

Кто, по вашему мнению, достоин награды? Голосуйте!

Рязанцы отправили в Новую Каховку гуманитарный груз в 20 тонн

Рязанская область взяла шефство над Новой Каховкой после вхождения в состав России Херсонской области.

В Облдуме обсудили сохранение и восстановление водоёмов Рязанской области

Правительственный час на тему проведения мероприятий подпрограммы «Сохранение и восстановление водных объектов» в 2022-2023 годах состоялся в среду, 17 мая, в Рязанской областной Думе.

Рязанца будут судить за коммерческий подкуп и мошенничество

В Рязанской области бывший работник одного из предприятий предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе и мошенничестве.

Касимовский район атаковала мошкара

В Мещёре появление мошкары связывают с цветением сосны, пыльцой которой питается гнус.

Мэр Рязани осмотрела территории благоустройства в городе

Скверу возле Торговых рядов предстоит ещё как минимум один этап благоустройства, - отметила градоначальник.

У рязанцев остаётся несколько дней, чтобы подать свою идею по улучшению жизни в стране

Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, коммуникационный партнер – АНО «Диалог Регионы».
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации