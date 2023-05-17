В Собор Рязанских святых включено имя благоверного великого князя Олега Рязанского

16 мая в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Одна из тем, вошедших в повестку дня, была связана с поименными списками местных соборов святых, почитаемых в Самоуправляемых Церквах, Экзархатах, Митрополичьих округах, митрополиях и епархиях.

Согласно принятому на заседании решению (журнал № 31), эти уточненные списки были утверждены, и в Собор Рязанских святых внесли имя благоверного великого князя Олега Иоанновича Рязанского, в схиме Иоакима. Символично, что это событие свершилось в день рождения преподобного Сергия, с которым рязанский правитель, ныне прославленный в лике святых, встречался при жизни и которого он глубокого почитал.

Благоверный князь Олег Иванович Рязанский жил в сложное время, княжество всегда находилось под угрозой иноплеменных вторжений, и при нем оно 12 раз подвергалось нашествию и разорению, после чего князь Олег восстанавливал жизнь в крае, управляя ею мудро и стараясь, насколько возможно, сделать жизнь людей более защищенной и спокойной.

Свои дни князь Олег Рязанский закончил в основанном им Солотчинском Рождества Богородицы монастыре, приняв схиму с именем Иоаким. Он отошел ко Господу в 1402 году. Рязанцы почитали святого, и уже после того, как он был похоронен, люди стали поклоняться его кольчуге, которую он не снимал весь остаток жизни, нося как вериги. Кольчуга возлагалась на больных и страждущие, страдающие люди получали исцеление.

В Солотчинском монастыре ныне хранится как одна из главных святынь его честная глава, сообщает сайт Рязанской епархии.