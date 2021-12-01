В Смоленске полиция жестко задержала мужчину в ТЦ без маски

Житель Смоленска ожидает решения суда после задержания в ТРЦ «Галактика» за нарушение масочного режима, пишет Readovka67.

Инцидент произошел 30 ноября. Мужчина решил снять наличные, но в итоге попал в поле зрения полицейских, поскольку был без маски. По словам задержанного, он выходил из торгового центра и подошел к банкомату, чтобы снять деньги.

«Маску я держал в руке, и когда он подошел, я уже ее надел, а снял до этого, потому что шел на выход из ТЦ», – пояснил горожанин.

В итоге стражи порядка решили выписать ему штраф за административное правонарушение. При этом один из них фиксировал происходящее на камеру. После отказа пройти в полицейский участок силовики применили физическую силу.

В итоге смолянина доставили в отдел №2, где составили в отношении него протокол за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.