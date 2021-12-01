В Смоленске мужчина заступился за девушку и пропустил смертельный удар

Правоохранители задержали 32-летнего жителя Смоленска, который подозревается в нанесении смертельных травм знакомому, пишет Readovka67.

Инцидент произошел 27 ноября в общежитии на улице Юрьева. По предварительной версии, друзья решили собраться и культурно отдохнуть в комнате общей знакомой. Вскоре девушка стала жаловаться на неадекватное поведение соседа.

В итоге за нее решил вступиться 56-летний мужчина. Он хотел проучить дебошира и организовать девушке спокойную жизнь, однако в процессе воспитательной беседы злоумышленник зверски избил его.

Агрессор вытащил жертву на улицу и продолжил наносить удары уже у входа в здание. Один из них оказался смертельным. Как стало известно, потерпевший умер на следующий день в больнице. Возбуждено уголовное дело.